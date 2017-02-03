16:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Слован" сыграет в пурпурной форме в рамках акции по борьбе с детскими заболеваниями

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"Слован" проведет сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" в специальной пурпурной форме, сообщает твиттер братиславской команды. Свитера изготовлены в рамках акции по борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. На данный момент подмосковный клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Слован" идет на 10-й строчке.

Отмечается, что все билеты на игру проданы. Таким образом, встречу посетят порядка десяти тысяч болельщиков.

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Материалы REN-TV

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