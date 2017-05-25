"Слован" сыграет со "Спартаком", "Торпедо" и рижским "Динамо" в межсезонье

"Слован" на своем официальном сайте объявил о планах на межсезонье. Братиславский клуб проведет 11 контрольных матчей перед стартом следующего сезона КХЛ.

Отметим, что словаки сыграют против "Спартака" (25 июля) и "Торпедо" (27 июля). Также соперниками "Слована" станут такие команды, как "Пардубице" (19 и 20 июля), "Злин" (2 августа), "Комета" (3 и 15 августа), "Банска" (17 августа). С 8 по 10 августа клуб примет участие в предсезонном турнире в немецком городе Кассель, где соперниками станут "Витязь", рижское "Динамо" и "Кассель".

По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Слован" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.