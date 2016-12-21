"Слован" решил финансовые проблемы

Генеральный партнер "Слована" Василий Шимко заявил, что братиславский клуб решил все финансовые проблемы до конца сезона. В начале декабря нападающий команды Радек Смоленяк сообщил, что игроки были готовы бойкотировать матчи регулярного чемпионата КХЛ из-за многомесячных долгов по зарплате.

– Могу сообщить, что все финансовые вопросы до конца сезона наконец-то решены, – приводит "Р-Спорт" слова Шимко. – Моральный дух в команде сейчас как никогда высок. Хоккеисты соскучились по хорошей игре и готовы показать максимум своего потенциала, что и показал матч с "Салаватом". У Уфы не было шансов ни минуты, ребята бились с хорошим настроем, не беспокоясь о своем будущем.

В последний месяц в лазарете находилось 11 человек, сейчас травмированных осталось четверо. Несмотря отставание в 11 очков от зоны плей-офф, "Слован" начинает погоню за восьмое место, чтобы сразиться в Кубке Гагарина со СКА.