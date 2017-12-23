"Слован" проиграл в восьмом матче подряд, уступив "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в овертайме одержал побед над "Слованом" – 5:4. Автором победной шайбы стал нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев.

Данная победа стала для подопечных Владимира Крикунова второй подряд. В свою очередь, братиславцы уступили в восьмой игре к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Ржепик – 10 (Кашпар, Бойчак), 3:53 – 1:0. Паре – 11 (Чесалин, Голышев), 7:28 – 1:1. Чесалин – 12 (Кучерявенко), 25:09 – 1:2. Бухтеле – 5 (бол., Эберт, Депре), 30:23 – 2:2. Михнов – 11 (Торченюк), 40:28 – 2:3. Садецки – 2 (Кашпар, Депре), 42:42 – 3:3. Кучерявенко – 9 (бол., Обидин), 50:09 – 3:4. Шварни – 3 (Геноуэй, Эберт), 58:10 – 4:4. Голышев – 10 (Паре), 61:53 – 4:5.

Вратари: Штепанек – Сохатский.

Штраф: 6 – 16.

Броски: 40 (11+12+13+4) – 33 (9+5+18+1).

Судьи: Ержабек, Франо.

23 декабря. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Турнирная таблица – здесь