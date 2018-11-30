"Слован" проиграл шестой матч подряд

"Витязь" победил "Слован" в овертайме в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ. В составе подольской команды дважды отличился нападающий Александр Семин и один раз форвард Алексей Макеев.

"Витязь" занимает девятое место с 30 очками в Западной конференции. "Слован" с 23 баллами располагается на 10-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Слован" (Братислава) - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Червены - 7 (Мезарош), 9:12 - 0:1. Червены - 8 (Ржепик, Желина), 28:15 - 0:2. Макеев - 7, 41:48 - 1:2. Семин - 9 (Аалтонен, Стасенко), 49:35 - 2:2. Семин - 10 (бол., Аалтонен, Ортио), 64:01 - 3:2.

Вратари: Ортио - Штепанек.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 30 (6+12+8+4) - 28 (10+10+7+1).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

30 ноября. Подольск. ЛД "Витязь".