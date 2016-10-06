"Слован" прервал пятиматчевую победную серию "Северстали"

"Слован" на своем льду нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

"Слован" прервал свою серию из трех поражений кряду. "Северсталь" же прервала свою пятиматчевую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Северсталь" (Череповец) – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Мезарош – 2 (Штясны), 13:56 – 1:0. Трубачев – 1 (Кагарлицкий, Трунев), 23:38 – 1:1. Монахов – 2 (Казаковцев), 32:42 – 1:2. Тэйфф – 4 (бол., Чичу, Пластино), 55:15 – 2:2. Чичу – 3 (Штясны), 57:37 – 3:2.

Вратари: Браст – Коварж (58:36).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 35 (11+5+19) – 29 (8+12+9).

Судьи: Белов, Наумов.

6 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).