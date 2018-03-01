"Слован" прервал проигрышную серию из четырех матчей, одолев минское "Динамо"

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" дома обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2. В составе словаков отличились нападающие Райан Гарбутт, Марек Вьеденски, Колби Геноуэй и Марек Гецл.

У минчан шайбы забросили форвард Куинтон Хауден и защитник Кристиан Хенкель.

"Слован" занял 12-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Динамо" - десятое. Команды не смогли пробиться в плей-офф КХЛ.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Минск) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Гарбутт - 3 (Бойчак), 0:24 - 1:0. Хауден - 17 (Скилле, Фонтэйн), 2:50 - 1:1. Вьеденски - 11 (Лампер, Мезарош), 6:18 - 2:1. Геноуэй - 9 (бол., Лампер, Гарбутт), 33:37 - 3:1. Хенкель - 2 (Китаров, Карабань), 52:09 - 3:2. Гецл - 3 (п.в., Вьеденски), 59:20 - 4:2.

Вратари: Штепанек - Энрот (58:39 - 59:20).

Штраф: 42 - 14.Броски: 23 (10+7+6) - 44 (11+16+17).

Судьи: Кулев, Соин.

1 марта. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Турнирная таблица КХЛ