"Слован" прервал 5-матчевую победную серию "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" на выезде по буллитам обыграл "Сочи". Автором победного броска стал нападающий гостей Юрай Микуш.

Словаки прервали 5-матчевую победную серию сочинцев.

"Сочи" занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Слован" – 12-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Слован" (Братислава) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гецл - 1 (бол., Реваи, Грнка), 43:37 - 0:1. Коллинс - 14 (бол., Йокипакка, Падакин), 46:10 - 1:1.

Победный буллит: Микуш.

Вратари: Барулин - Штепанек.

Штраф: 4 - 26.Броски: 37 (10+18+7+2) - 20 (3+8+6+3).

Судьи: Васильев, Гамалей.

17 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Турнирная таблица КХЛ