"Слован" поместил Радека Смоленяка в список отказов

"Слован" поместил нападающего Радека Смоленяка в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. 30-летний игрок выступает за команду из Братиславы с 2016 года.

В текущем сезоне Смоленяк провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности "-6".

Согласно регламенту КХЛ, в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать игрока без выплаты компенсации. Если этого не произойдет, то хоккеист отправится в расположение фарм-клуба.