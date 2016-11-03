"Слован" подписал контракты с Копецки и Новаком

"Слован" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Томашем Копецки. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" и "Чикаго" заключил договор с братиславским клубом до 30 апреля 2017 года. 34-летний словак в НХЛ провел 615 матчей, отыграв там десять сезонов. Он принимал участие в трех чемпионатах мира и двух Олимпиадах.

Также "Слован" подписал чешского защитника Филипа Новака. С ним соглашение рассчитано до конца года. Чех в 2010 году выиграл чемпионат мира, а также дважды побеждал в Кубке Гагарина в составе московского "Динамо".