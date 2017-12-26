"Слован" победил "Йокерит" и прервал серию поражений

"Слован" в гостях обыграл "Йокерит" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Словацкий клуб прервал серию поражений из 8 матчей кряду, финны проиграл вторую встречу подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер. У "Йокерита" отличились Хенри Иконен и Пекка Йормакка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" – "Слован" – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Иконен - 4 (Н. Йенсен, Регин), 6:30 - 1:0. Бухтеле - 6 (Депре, Эберт), 18:01 - 1:1. Ржепик - 11 (Кашпар), 20:09 - 1:2. Лампер - 1, 39:01 - 1:3. Йормакка - 9 (Гилрой, Норман), 44:23 - 2:3.

Вратари: Рамо (44:19 - 44:23, 58:27) - Штепанек.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 47 (10+18+19) - 19 (6+10+3).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

26 декабря. Хельсинки. Hartwall Arena.