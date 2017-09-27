"Слован" победил "Витязь" и прервал серию из трех поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" дома обыграл "Витязь" со счетом 4:3. Дублем в составе словаков отметился Томаш Грнка. Хозяева прервали серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Витязь" (Подольск) - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Никулин - 3 (Афиногенов), 15:02 - 0:1. Шварни - 1 (Бухтеле), 18:31 - 1:1. Макеев - 6 (Мозик), 23:56 - 1:2. Грнка - 2 (Смоленяк, Бухтеле), 28:26 - 2:2. Афиногенов - 7 (бол., Макеев), 30:47 - 2:3. Грнка - 3 (бол., Эберт, Баркер), 36:59 - 3:3. Ржепик - 4 (бол., Кашпар, Мезарош), 53:11 - 4:3.

Вратари: Штепанек - Сапрыкин (58:52).

Штраф: 22 - 8.

Броски: 33 (15+11+7) - 34 (16+9+9).

Судьи: Наумов, Сергеев.

27 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).