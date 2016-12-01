11:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Слован" планирует погасить долги по зарплате игрокам до Нового года

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Генеральный партнер "Слована" Василий Шимко высказал мнение о том, что финансовые проблемы клуба, касающиеся выплат игрокам долгов по зарплате, будут решены до Нового года. По его словам, забастовка команды и бойкотирование матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" исключены.

– Конечно, всегда есть недовольные, когда существуют финансовые трудности, но это лишь временные проблемы, – приводит "Р-Спорт" слова Шимко. – До Нового года все вопросы будут закрыты, и в январь мы войдем без каких-либо долгов. Играть будут все без каких-либо забастовок. Если кто-либо из хоккеистов "Слована" не выйдет на лед, то только по спортивным причинам.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161201/1113048093.html

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