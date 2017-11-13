23:59 13 ноября | Хоккей — КХЛ

"Слован" переиграл "Салават"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" дома победил "Салават Юлаев" со счетом 3:2. В составе словаков по разу отличились Михал Ржепик, Зак Бойчак и Михал Серсен, у гостей забили Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Ржепик - 8, 2:31 - 1:0. Бойчак - 3 (Бачик, Реваи), 45:17 - 2:0. Серсен - 1 (Бойчак), 49:00 - 3:0. Кемппайнен - 13 (Хартикайнен), 51:29 - 3:1. Бурдасов - 5 (Федоров), 55:37 - 3:2.

Вратари: Штепанек - Скривенс (59:10).

Штраф: 8 - 0.

Броски: 19 (8+4+7) - 26 (8+7+11).

Судьи: Морозов, Одиньш.

13 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)

Турнирная таблица КХЛ

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