02:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Слован" опроверг информацию о возможном бойкоте игроков из-за долгов

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Братиславский "Слован" опроверг информацию о возможном бойкоте игроками домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" из-за долгов по зарплате. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте клуба. Ранее нападающий братиславской команды Радек Смоленяк подчеркнул в интервью Hokej.sk, что хоккеисты могут бойкотировать встречу. Матч между "Слованом" и новокузнецким "Металлургом" запланирован на 2 декабря. Встреча должна начаться в 21.00 по московскому времени.

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