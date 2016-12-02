"Слован" опроверг информацию о возможном бойкоте игроков из-за долгов

Братиславский "Слован" опроверг информацию о возможном бойкоте игроками домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" из-за долгов по зарплате. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте клуба. Ранее нападающий братиславской команды Радек Смоленяк подчеркнул в интервью Hokej.sk, что хоккеисты могут бойкотировать встречу. Матч между "Слованом" и новокузнецким "Металлургом" запланирован на 2 декабря. Встреча должна начаться в 21.00 по московскому времени.