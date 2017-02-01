"Слован" одолел "Локомотив" по буллитам

"Слован" нанес поражение "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Автором победного броска в составе словацкой команды стал Игорь Мусатов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Глинка – 5 (Чичу), 14:49 – 1:0. Чичу – 14 (бол., Тэйфф, Кундратек), 35:05 – 2:0. Козун – 19 (бол., Накладал), 53:39 – 2:1. Козун – 20 (Пашнин, Контиола), 55:11 – 2:2.

Победный буллит: Мусатов.

Вратари: Браст – Судницин.

Штраф: 20 – 10.

Броски: 28 (11+4+8+5) – 29 (5+15+6+3).

Судьи: Васильев, Сергеев.

31 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).