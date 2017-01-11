"Слован" одержал волевую победу над "Автомобилистом"

"Слован" обыграл "Автомобилист" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе российского клуба голами отметились Анатолий Голышев и Артем Гареев, у словаков по шайбе забросили Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф Таффе.

"Слован" занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, "Автомобилист" идет на 11-м месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Голышев – 5 (Симаков, Василевский), 1:07 – 0:1. Гареев – 16 (бол., Василевский, Чайковски), 25:53 – 0:2. Скалицкий – 2 (Лушняк, Росандич), 49:03 – 1:2. Чипчура – 10 (бол., Тэйфф), 59:23 – 2:2. Тэйфф – 16 (Чичу), 62:05 – 3:2.

Вратари: Браст (58:18 – 59:23) – Сохатский.

Штраф: 10 – 31.

Броски: 52 (13+17+19+3) – 27 (11+14+2+0).

Судьи: Беляев, Щенев.