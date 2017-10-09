"Слован" обыграл "Сочи"

"Слован" обыграл на своей площадке "Сочи" - 4:1. Дублем отметился Радек Смоленяк, еще по шайбе в составе словаков забросили Михал Ржепик и Ник Эберт. В составе "Сочи" отличился Павел Падакин.
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"Слован" (Братислава) - "Сочи" (Сочи) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Ржепик - 5 (Вьеденски), 26:26 - 1:0. Смоленяк - 3 (бол., Геноуэй, Мезарош), 31:44 - 2:0. Эберт - 3 (бол., Депре), 42:10 - 3:0. Смоленяк - 4 (бол., Геноуэй), 51:13 - 4:0. Падакин - 5 (О`Делл, Полашек), 54:16 - 4:1.
Вратари: Мазанец - Барулин (39:55 - 40:00).
Штраф: 14 - 16.Броски: 33 (7+13+13) - 34 (15+10+9).
Судьи: Кулаков, Оленин.
9 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
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