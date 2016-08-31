"Слован" обыграл "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" на своем льду обыграл "Сочи" со счетом 3:1. Сочинский клуб потерпел второе поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Сочи" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Лужа – 1 (бол., Зиго), 6:20 – 1:0. Шварни – 3 (бол., Вьеденски), 17:35 – 2:0. Максвелл – 2 (бол., Фантенберг, О`Делл), 45:43 – 2:1. Скалицкий - 1 (п.в., Лушняк, Мезарош), 59:00 - 3:1.

Вратари: Браст – Барулин (58:08 – 59:00).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 26 (17+4+5) – 39 (7+15+17).

Судьи: Гамалей, Оленин.

31 августа. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).