"Слован" обыграл "Нефтехимик"

"Нефтехимик" уступил "Словану" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Жига Еглич, Михал Ржепик и Джефф Таффе. У нижнекамского клуба шайбы забрасывали Микаэль Руохомаа и Адам Полашек.

"Слован" набрал 22 очка и идет десятым в Западной конференции. У "Нефтехимика" 26 очков и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Слован" (Братислава) - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Еглич - 1 (Чипчура, Лунтер), 21:48 - 0:1. Ржепик - 10 (бол., Тэйфф, Желина), 32:45 - 0:2. Руохомаа - 4 (бол., Пуустинен), 38:06 - 1:2. Тэйфф - 6 (Ржепик, Червены), 39:35 - 1:3. Полашек - 5 (бол., Руохомаа), 56:55 - 2:3.

Вратари: Макаров (57:50 - 59:49) - Штепанек.

Штраф: 17 - 17.

Броски: 36 (11+10+15) - 33 (16+12+5).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

15 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена". 4432 зрителя.

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