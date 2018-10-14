"Слован" обыграл "Куньлунь"

"Слован" победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Рудольф Червены.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Тэйфф - 4 (бол., Ржепик, Желина), 23:31 - 1:0. Лаюнен - 4 (бол., Бек, Кейн), 31:38 - 1:1. Ржепик - 8 (бол., Червены, Бэйли), 39:59 - 2:1. Бек - 6 (Йип), 45:00 - 2:2. Сукель - 4 (Серсен, Лишка), 52:29 - 3:2. Сан-Пьер - 2 (Бек), 59:44 - 3:3. Червены - 4, 60:43 - 4:3.
Вратари: Чильяк - Лазушин (59:21 - 59:44).
Штраф: 8 - 16.
Броски: 40 (12+14+13+1) - 22 (8+3+11+0).
Судьи: Белов, Сергеев.
14 октября. Братислава. "Словнафт-Арена".