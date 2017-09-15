"Слован" обыграл "Амур" и прервал серию поражений

"Амур" проиграл "Словану" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе словацкий клуб прервал серию поражений из пяти матчей, в то время как гостя проиграли в пятый раз кряду.

В составе гостей по шайбе забросили Юрай Микуш, Андрей Штясны и Михал Ржепик. У "Амура" забивали Денис Кузьмин и Марек Квапил.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Слован" (Братислава) – 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Голы: Кузьмин - 1 (Ли, Потехин), 14:00 - 1:0. Микуш - 2 (Смоленяк), 22:07 - 1:1. Штясны - 1 (Ворачек, Вьеденски), 28:54 - 1:2. Ржепик - 3 (бол., Эберт, Кашпар), 30:51 - 1:3. Квапил - 1 (Фролов, Зогорна), 48:29 - 2:3.

Вратари: Метсола (59:11) - Штепанек.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 40 (12+16+12) - 16 (4+6+6).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

15 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".