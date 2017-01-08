21:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Слован" обыграл "Адмирал"

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"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Адмирал" - 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Джефф Тэйфф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Штясны - 1 (Сурови), 2:13 - 1:0. Райт - 13 (Ткачев, Саболич), 25:32 - 1:1. Макаренко - 4 (Блум, Сигарев), 29:06 - 1:2. Тэйфф - 14 (Чичу), 34:53 - 2:2. Тэйфф - 15 (Чипчура), 59:22 - 3:2.

Вратари: Браст - Серебряков (59:22).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 34 (11+11+12) - 34 (14+12+8).

Судьи: Ансонс, Оленин.

8 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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