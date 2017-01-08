"Слован" обыграл "Адмирал"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Адмирал" - 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Джефф Тэйфф.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Штясны - 1 (Сурови), 2:13 - 1:0. Райт - 13 (Ткачев, Саболич), 25:32 - 1:1. Макаренко - 4 (Блум, Сигарев), 29:06 - 1:2. Тэйфф - 14 (Чичу), 34:53 - 2:2. Тэйфф - 15 (Чипчура), 59:22 - 3:2.
Вратари: Браст - Серебряков (59:22).
Штраф: 12 - 12.
Броски: 34 (11+11+12) - 34 (14+12+8).
Судьи: Ансонс, Оленин.
8 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).