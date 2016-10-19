"Слован" нанес поражение "Ак Барсу"

"Слован" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Казанская команда потерпела второе поражение подряд, однако сохранила лидерство в восточной конференции. "Слован" набрал 26 очков и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Ак Барс" (Казань) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Чипчура – 3 (Валски, Мезарош), 28:44 – 1:0. Варнаков – 5 (Сидоров, Жуков), 51:10 – 1:1. Недорост – 6 (Еглич), 64:57 – 2:1.

Штраф: 20 – 16.

Броски: 33 (16+9+4+1) – 31 (7+9+15+0).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

19 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).