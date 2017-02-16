"Слован" намерен продолжить выступление в КХЛ

Генеральный партнер "Слована" Василий Шимко заявил, что у клуба больше нет финансовых проблем, и руководство словацкой команды сделает все возможное, чтобы остаться в КХЛ. "Слован" по итогам сезона занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда играет в лиге с 2012 года.

– "Слован" сделает все возможное, чтобы продолжить выступление в КХЛ, это однозначная позиция руководства, – цитирует "Р-Спорт" Шимко. – Мы все крайне заинтересованы в этом, в том числе ради словацких любителей хоккея, которые полюбили команду "Слован" именно как часть КХЛ.

Финансовые проблемы, которые были в самом начале этого сезона, нас немного подкосили. Позже мы сумели их настроить, убедив, что все будет в порядке. В концовке команда рванула, но этого уже не хватило. Надо было чуть-чуть раньше их настроить, тогда "Слован" сейчас был бы в плей-офф.