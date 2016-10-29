"Слован" на выезде обыграл "Северсталь"

"Северсталь" на своем льду уступила "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:3. "Слован" набрал 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. У "Северстали" осталось 33 балла и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Слован" (Братислава) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Дялога – 4 (бол., Еглич), 18:01 – 0:1. Тэйфф – 7 (мен., Чичу), 36:25 – 0:2. Монахов – 3 (Магогин, Евсеенков), 55:59 – 1:2. Чипчура – 4 (Браст, Пластино), 58:26 – 1:3.

Вратари: Коварж – Браст.

Штраф: 6 – 14.

Броски: 39 (14+7+18) – 24 (5+14+5).

Судьи: Букин, Васильев.

29 октября. Череповец. Ледовый дворец.