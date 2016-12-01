"Слован" может бойкотировать игру против новокузнецкого "Металлурга"

Нападающий "Слована" Радек Смоленяк сообщил, что игроки братиславской команды могут бойкотировать домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга". Причиной такого решения стали долги по зарплате, которая не выплачивается игрокам на протяжении нескольких месяцев.

– Мы решим, как в итоге поступить, – приводит Hokej.sk слова Смоленяка. – Соберемся с командой, обсудим сложившуюся ситуацию и примем взвешенное решение. Прежде я никогда не оказывался в подобном положении. Согласитесь, в том, что ты приходишь домой с пустыми руками на протяжении нескольких месяцев, хорошего мало. Конечно, в команде есть опытные игроки, которые за время своей карьеры сумели накопить определенные средства. Но в то же время много и тех, у кого каждый евро на счету. Сейчас ситуация близка к критической.



Матч между "Слованом" и новокузнецким "Металлургом" запланирован на 2 декабря. Встреча должна начаться в 21.00 по московскому времени.