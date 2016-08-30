"Слован" – четвертый клуб КХЛ, забросивший шесть шайб за период

Вчера "Слован" выиграл третий период в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (7:4) со счетом 6:1. За предыдущие восемь сезонов КХЛ было всего пять случаев, когда одна из команд забрасывала более пяти шайб за один период. Дважды подобное удавалось "Локомотиву" и ЦСКА, однажды – СКА. Причем именно питерским армейцам принадлежит рекорд лиги. В 2011 завершили третью 20-минутку матча со "Спартаком" со счетом 7:1. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи КХЛ, в которых команда забрасывала более пяти шайб за период