"Слован" – четвертый клуб КХЛ, забросивший шесть шайб за период

Вчера "Слован" выиграл третий период в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (7:4) со счетом 6:1. За предыдущие восемь сезонов КХЛ было всего пять случаев, когда одна из команд забрасывала более пяти шайб за один период. Дважды подобное удавалось "Локомотиву" и ЦСКА, однажды – СКА. Причем именно питерским армейцам принадлежит рекорд лиги. В 2011 завершили третью 20-минутку матча со "Спартаком" со счетом 7:1. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи КХЛ, в которых команда забрасывала более пяти шайб за период
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
Счет период
|
Итоговый счет
|
07.11.2010
|
Локомотив
|
Нефтехимик (д)
|
3-й
|
6:0
|
7:2
|
04.12.2011
|
СКА
|
Спартак (д)
|
3-й
|
7:1
|
10:2
|
14.11.2014
|
ЦСКА
|
Салават Юлаев (д)
|
2-й
|
6:0
|
7:0
|
14.12.2014
|
Локомотив
|
Сочи (г)
|
2-й
|
6:1
|
9:2
|
11.02.2015
|
ЦСКА
|
Слован (д)
|
2-й
|
6:0
|
12:0
|
29.08.2016
|
Слован
|
Торпедо (д)
|
3-й
|
6:1
|
7:4