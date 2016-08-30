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"Слован" – четвертый клуб КХЛ, забросивший шесть шайб за период

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Вчера "Слован" выиграл третий период в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (7:4) со счетом 6:1. За предыдущие восемь сезонов КХЛ было всего пять случаев, когда одна из команд забрасывала более пяти шайб за один период. Дважды подобное удавалось "Локомотиву" и ЦСКА, однажды – СКА. Причем именно питерским армейцам принадлежит рекорд лиги. В 2011 завершили третью 20-минутку матча со "Спартаком" со счетом 7:1. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи КХЛ, в которых команда забрасывала более пяти шайб за период

Дата

Клуб

Соперник

Период

Счет период

Итоговый счет

07.11.2010

Локомотив

Нефтехимик (д)

3-й

6:0

7:2

04.12.2011

СКА

Спартак (д)

3-й

7:1

10:2

14.11.2014

ЦСКА

Салават Юлаев (д)

2-й

6:0

7:0

14.12.2014

Локомотив

Сочи (г)

2-й

6:1

9:2

11.02.2015

ЦСКА

Слован (д)

2-й

6:0

12:0

29.08.2016

Слован

Торпедо (д)

3-й

6:1

7:4
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