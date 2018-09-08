Словак Чайковски перейдет в клуб НХЛ

Словацкий защитник Михал Чайковски продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ, информирует Hokejportal.

Хоккеист готовится к новому сезону в тренировочном лагере, предназначенном для игроков НХЛ. Вместе с ним тренируются такие игроки, как форвард "Торонто" Джон Таварес, нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл и другие. По словам Алеша Пилко – агента Чайковски, хоккеист в ближайшее время станет игроком одного из клубов НХЛ.

Последним клубом 26-летнего словака стал "Автомобилист". Чайковски подписал контракт с екатеринбургским клубом в ноябре 2016 года. За два сезона в КХЛ хоккеист провел 67 матчей, забросил 12 шайб и отдал 24 передачи. За сборную Словакии дебютировал в 2017 году на чемпионате мира. Участвовал в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.