13:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

Следующий сезон КХЛ начнется в последнюю декаду августа из-за Олимпиады

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Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором стало известно, что сезон-2017/18 начнется в последнюю декаду августа. Об этом сообщает официальный твиттер лиги.

Такое решение было принято из-за проведения Олимпийских игр-2018. Также отмечается, что из календаря игр будет практически полностью исключен февраль. Команды проведут в чемпионате по 60 матчей. Предварительные сроки проведения плей-офф Кубка Гагарина 2018: начало марта – конец апреля.

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