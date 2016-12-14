Следующий сезон КХЛ начнется в последнюю декаду августа из-за Олимпиады

Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором стало известно, что сезон-2017/18 начнется в последнюю декаду августа. Об этом сообщает официальный твиттер лиги.

Такое решение было принято из-за проведения Олимпийских игр-2018. Также отмечается, что из календаря игр будет практически полностью исключен февраль. Команды проведут в чемпионате по 60 матчей. Предварительные сроки проведения плей-офф Кубка Гагарина 2018: начало марта – конец апреля.