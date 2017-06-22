Скворцов остался в рижском "Динамо"

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Гунарсом Скворцовым. О сроках соглашения с 27-летним хоккеистом не сообщается.

За рижан Скворцов выступает с 2012 года, в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 4 (2+2) очка. Всего в лиге на его счету 237 матчей и 38 (18+20) набранных очков.