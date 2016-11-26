Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра удален до конца матча в конце первого периода игры регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо". Он выразил несогласие с решением судей удалить до конца поединка Максима Осипова, грубо сыгравшего на Артуре Гаврусе. Последний покинул лед только с помощью партнеров по команде и врачей. Счет после 20 минут игры - 3:0 в пользу белорусской команды.

Отметим, что сегодня до конца матча также был удален наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров, оскорбивший арбитра поединка против "Сибири" (6:2).