Скудра остался недоволен судейством в матче "Спартак" - "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (0:3) посетовал на работу арбитров. Специалист также отметил, что его команда просела после пропущенной шайбы.

– Начали игру хорошо, создали пару неплохих моментов, но после пропущенного гола просели, а "Спартак" добавил, - сказал Скудра. - У нас банально не хватило силенок продавить ту цепкую оборону, которую создавал соперник. У "Торпедо" тяжелый график, как, наверное, у всех команд. Одиннадцати или двенадцать игр подряд, кончаются силы. Предстоит еще одна встреча, и будем в паузе работать. Увы, но судьи играют важную роль в нашей игре. В моменте, когда Николаю Жердеву разбивают лицо, идет удар с двух рук, арбитр стоит рядом. А потом хватает наглости подъехать и говорить о несчастном случае. Поэтому будем обращаться в лигу к главному судье. Простой момент, один в один, чистый лед, для меня это просто непонятно. Увы, такие арбитры играют очень большую роль в хоккее. А так едем в Сочи, "Спартак" с победой.

– Что с Галузиным? Когда он вернется?

– У него довольно серьезная травма. Сейчас пока не могу ничего сказать. Начнется перерыв, посмотрим, как он будет себя чувствовать.

– В том году Аляев вызывался в сборную не один раз. В этом году осел в ВХЛ. Что с ним происходит?

– Артем пришел слабо готовым после лета. Поэтому вышел слабый предсезонный этап. Он получил травму, которую не имеет права получать. Поехал в ВХЛ набирать кондиции. Посмотрим, что будет дальше. Пока профессионализм у этого хоккеиста на очень низком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)