Скудра недоволен игрой "Торпедо" в победном матче против "Куньлуня"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Куньлунем" (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что доволен не всеми компонентами игры своей команды. Отметим, что это поражение стало для китайского новичка КХЛ первым в лиге.

- Тяжелый матч для нас, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. - Мы тоже готовились, разбирали игру соперника. Знали, что это хорошая команда, которая здорово катается, и что просто не будет. По игре могу сказать, что желание у нас пока работает лучше, чем голова. Концентрация в плане выполнения игрового задания пока очень далека от того, что мы хотим видеть. По игре не всем довольны, но победа есть победа.