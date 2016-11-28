12:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Скудра дисквалифицирован на два матча и оштрафован

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СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо""Динамо" Мн (1:4), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера "Торпедо" Петериса Скудру наказание по Правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Наставник нижегородцев пропустит два гостевых матча с "Ак Барсом" (29 ноября) и "Нефтехимиком" (1 декабря).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/28/329776.html

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