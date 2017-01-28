Скудра дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ объявил решение по главному тренеру "Торпедо" Петерису Скудру, который во время встречи со СКА (4:2) был наказан дисциплинарным штрафом за неспортивное обращение и оскорбление судей. На основании представленных лиге материалов было принято решение дисквалифицировать латвийского специалист на три матча, а также подвергнуть его денежному штрафу.

Кроме того, для Скудры это не первый дисциплинарный штраф до конца встречи, таким образом, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. В текущем сезоне "Торпедо" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.