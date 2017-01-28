20:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Скудра дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление судей

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ объявил решение по главному тренеру "Торпедо" Петерису Скудру, который во время встречи со СКА (4:2) был наказан дисциплинарным штрафом за неспортивное обращение и оскорбление судей. На основании представленных лиге материалов было принято решение дисквалифицировать латвийского специалист на три матча, а также подвергнуть его денежному штрафу.

Кроме того, для Скудры это не первый дисциплинарный штраф до конца встречи, таким образом, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. В текущем сезоне "Торпедо" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/28/337679.html

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