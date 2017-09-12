Скривенс - о нелепом голе: "Я много играю с шайбой, но не всегда все получается"

Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс рад победе над рижским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. При этом голкипер подчеркнул, что допустил ошибку в момент с пропущенным голом.

– Мы противостояли очень трудолюбивой команде. "Салават" хорошо начал игру, – сказал Скривенс. – Рад, что смогли победить и строго сыграть в обороне.

– Как отметили день рождения?

– Поужинал в одиночестве и посмотрел кино. Вечеринка? Никакой большой вечеринки не устраивал. И подарков не было, потому что, я сейчас один в Уфе, без семьи.

– Можете прокомментировать пропущенную шайбу? Что там случилось?

– Это просто ошибка. Вообще, я много играю с шайбой, но не всегда все получается. К счастью, мы как раз вели в счете 2:0. Думаю, что я помогаю обороне, когда играю с шайбой, это облегчает защитникам жизнь, но иногда случаются такие ошибки. (Вадим АМИНОВ)