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Скривенс, Никулин, Доус и Ткачев - лучшие игроки недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте назвала лучших игроков минувшей игровой недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим вратарем признан Бен Скривенс из минского "Динамо", в трех гостевых матчах одержавший три победы, в том числе две на ноль, и пропустивший в этих поединках лишь одну шайбу. Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надежности 0,33 (оба показателя – лучшие в лиге на прошедшей неделе).

Лучшим защитником признан Илья Никулин из московского "Динамо", вместе с командой одержавший две победы в трех проведенных матчах и набравший в них 3 (1+2) очка. Никулин набирал очки во всех этих играх и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). На счету защитника "Динамо" также 9 бросков по воротам.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус из "Барыса", в четырех матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший шесть шайб (лучший показатель в лиге). На счету Доуса хет-трик в поединке с "Металлургом" Мг (один из голов стал победным), а также дубль в матче с "Трактором". Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков.

Лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий Владимир Ткачев из "Адмирала", в трех матчах набравший 3 (2+1) очка при показателе полезности +1. 21-летний форвард дальневосточников в среднем проводил на льду 16 минут 14 секунд, нанес 6 бросков по воротам. На его счету также 2 блокированных броска и 4 силовых приема.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/26/333564.html

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