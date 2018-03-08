Скривенс будет защищать ворота "Салавата" в четвертом матче с "Авангардом"

"Салават Юлаев" в своем официальном Твиттере сообщил, что голкипер Бен Скривенс будет защищать ворота команды в четвертом матче серии плей-офф против "Авангарда". Для канадца эта встреча станет первой в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Напомним, что стартовые встречи он пропустил из-за травм. За это время вратари Андрей Кареев и Иван Налимов пропустили 16 шайб в трех играх на двоих.