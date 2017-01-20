Скончался арбитр Рафаль Кадыров

Сегодня утром известный арбитр Рафаль Кадыров скончался после тяжелой болезни, сообщает сайт Объединенной федерации хоккея Башкирии. В ноябре прошлого года 47-летнему рефери был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. К сожалению, лечение, оплачивать которое помогали клубы, КХЛ, друзья и родственники, не дало результата.

Стоит отметить, что Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кроме того, он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.