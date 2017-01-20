09:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Скончался арбитр Рафаэль Кадыров

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Сегодня утром известный арбитр Рафаэль Кадыров скончался после тяжелой болезни, сообщает сайт Объединенной федерации хоккея Башкирии. В ноябре прошлого года 47-летнему рефери был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. К сожалению, лечение, оплачивать которое помогали клубы, КХЛ, друзья и родственники, не дало результата.

Стоит отметить, что Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кроме того, он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

Дополнительная информация

http://hockeyrb.ru/news/details/196

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