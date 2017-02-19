15:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Скабелкой интересуются два топ-клуба КХЛ

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Как стало известно "СЭ", в услугах Андрея Скабелки, подавшего сегодня в отставку с поста главного тренера "Сибири", заинтересованы два топ-клуба КХЛ. Решение по данному вопросу будет принято после того, как эти команды завершат свое выступление в плей-офф в зависимости от их результатов в Кубке Гагарина.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pashtik

не ужился с артюхиным?!)а интересуются,скорее всего,СЮ .

16:02

zyzx

А,вот теперь понятно,народ думал игроки в отпуск захотели,а выяснилось,что Скабелка свалить решил и команду слил.

15:27

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