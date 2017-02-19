Скабелкой интересуются два топ-клуба КХЛ

Как стало известно "СЭ", в услугах Андрея Скабелки, подавшего сегодня в отставку с поста главного тренера "Сибири", заинтересованы два топ-клуба КХЛ. Решение по данному вопросу будет принято после того, как эти команды завершат свое выступление в плей-офф в зависимости от их результатов в Кубке Гагарина.