Скабелка возглавил "Барыс"

Андрей Скабелка назначен главным тренером "Барыса", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним подписан на 2 года. В ближайшее время специалист займется формированием своего тренерского штаба.
В прошлом сезоне "Барысом" руководил Евгений Корешков, а после его отставки в январе с командой работал на праваз исполняющего обязанности Галым Мамбеталиев.
Скабелка ранее возглавлял новокузнецки "Металлург", "Торпедо", "Сибирь" и "Авангард".
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http://hcbarys.kz/news/item/andrej-skabelka-novyj-glavnyj-trener-barysa/
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