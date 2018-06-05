Скабелка возглавил "Барыс"

Андрей Скабелка назначен главным тренером "Барыса", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним подписан на 2 года. В ближайшее время специалист займется формированием своего тренерского штаба.

В прошлом сезоне "Барысом" руководил Евгений Корешков, а после его отставки в январе с командой работал на праваз исполняющего обязанности Галым Мамбеталиев.

Скабелка ранее возглавлял новокузнецки "Металлург", "Торпедо", "Сибирь" и "Авангард".