Скабелка – о поражении от "Сочи": "Авангард" не дожевал голевое большинство"

Главный тренер "Авангард" Андрей Скабелка поблагодарил болельщиков за поддержку в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:3 ОТ). По словам специалиста, на данный момент фанаты являются лучшим игроком омичей.

– Первое – хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас поддерживали всю игру, пришли после неудачной и невыразительной игры, – сказал Скабелка. – На сегодняшний день, я думаю, болельщики – это лучший наш игрок. Что касается игры, отлично начали, отличный первый период – многое получалось, забили два гола. Но удаления сломали для нас матч – 12 минут в периоде.

Третий период прошел все же с нашим преимуществом, но при счете 2:1 не использовали отличный момент, когда Семенов с Михеевым выходили два в один. Забей они – это мог быть переломный момент. А так – один бросок позволил "Сочи" сравнять счет, а в овертайме – и выиграть. Конечно, мы расстроены и разочарованы. Готовимся к следующей игре.

– Что нужно сделать с большинством, чтобы улучшить этот компонент?

– Большинством сегодня я доволен, на самом деле. Мы и гол забили в большинстве, и в третьем периоде должны были забивать, дожимать. Это было голевое большинство, но мы его "не дожевали". Но в целом достаточно уверенно контролировали шайбу в зоне, выводили игроков на бросковые позиции. Но где-то Барулин хорошо сыграл, где-то нам не хватило хладнокровия.

– Удаления во втором периоде повлияли на исход игры?

– Да, я уже сказал об этом. 12 минут – это очень много за один период. (Анна ЛЕВЧЕНКО)