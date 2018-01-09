11:44 | Хоккей — КХЛ

Скабелка назвал Чудинова трусом, а 16 игроков "Авангарда" отказались играть под его руководством

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По информации программы "Овертайм", Андрей Скабелка был уволен с поста главного тренера "Авангарда" из-за конфликта с игроками.

Экс-наставник команды назвал защитника Максима Чудинова трусом из-за того, что тот не блокировал бросок Бурдасова в игре с "Салаватом Юлаевым". Эта пропущенная шайба стала победной для уфимцев. Чудинова выгнали со льда, а в следующей игре против "Нефтехимика" он не принял участия.

Отметим, что Скабелка был уволен как раз после встречи с нижнекамцами. Порядка 16 игроков омского клуба провели встречу с президентом "Авангарда" Владимиром Шалаевым, на которой заявили, что не будут терпеть оскорбления тренера и не хотят играть под его руководством.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=IqZuulc8tig&feature=youtu.be&t=101

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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serjio_1704

Принципиально бы встал на сторону тренера! Хотя и поведения Скабелки (если оскорбления и вправду были) это не оправдывает. но тренер 100% имеет право требовать ложиться под бросок!

15:23

scotioti

Странно, что в КХЛ увольняют тренеров за то, что хоккеисты отказываются выполнять свою высокооплачиваемую работу...

13:33

Джин_SM(v3)

Девочки обиделись...

13:04