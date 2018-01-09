Скабелка назвал Чудинова трусом, а 16 игроков "Авангарда" отказались играть под его руководством

По информации программы "Овертайм", Андрей Скабелка был уволен с поста главного тренера "Авангарда" из-за конфликта с игроками.
Экс-наставник команды назвал защитника Максима Чудинова трусом из-за того, что тот не блокировал бросок Бурдасова в игре с "Салаватом Юлаевым". Эта пропущенная шайба стала победной для уфимцев. Чудинова выгнали со льда, а в следующей игре против "Нефтехимика" он не принял участия.
Отметим, что Скабелка был уволен как раз после встречи с нижнекамцами. Порядка 16 игроков омского клуба провели встречу с президентом "Авангарда" Владимиром Шалаевым, на которой заявили, что не будут терпеть оскорбления тренера и не хотят играть под его руководством.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=IqZuulc8tig&feature=youtu.be&t=101
- Салават Юлаев
- Нефтехимик (Хоккей)
- Авангард Омск
- Владимир Шалаев
- Антон Бурдасов
- Максим Чудинов
- Андрей Скабелка
Материалы других СМИ
serjio_1704
Принципиально бы встал на сторону тренера! Хотя и поведения Скабелки (если оскорбления и вправду были) это не оправдывает. но тренер 100% имеет право требовать ложиться под бросок!
15:23
scotioti
Странно, что в КХЛ увольняют тренеров за то, что хоккеисты отказываются выполнять свою высокооплачиваемую работу...
13:33
Джин_SM(v3)
Девочки обиделись...
13:04