Скабелка назвал Чудинова трусом, а 16 игроков "Авангарда" отказались играть под его руководством

По информации программы "Овертайм", Андрей Скабелка был уволен с поста главного тренера "Авангарда" из-за конфликта с игроками.

Экс-наставник команды назвал защитника Максима Чудинова трусом из-за того, что тот не блокировал бросок Бурдасова в игре с "Салаватом Юлаевым". Эта пропущенная шайба стала победной для уфимцев. Чудинова выгнали со льда, а в следующей игре против "Нефтехимика" он не принял участия.

Отметим, что Скабелка был уволен как раз после встречи с нижнекамцами. Порядка 16 игроков омского клуба провели встречу с президентом "Авангарда" Владимиром Шалаевым, на которой заявили, что не будут терпеть оскорбления тренера и не хотят играть под его руководством.