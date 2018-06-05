Скабелка, кроме "Барыса", возглавит сборную Казахстана

Президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин сообщил, что Андрей Скабелка возглавит национальную команды. Ранее он был назначен на пост главного тренера "Барыса".

- Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе, - приводит "Р-Спорт" слова Мамина. - Поэтому задача у Скабелки, конечно, выиграть этот турнир.

Сборная Казахстана в этом году не смогла вернуться в элитный дивизион. В 2019 году чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет в этой стране.