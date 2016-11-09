СКА Знарка обыграл "Динамо" в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2. Питерцы дважды уступали по ходу встречи, но смогли перехватить инициативу в третьем периоде. Победную шайбу забросил Антон Белов.
Для СКА эта победа стала 12-й подряд. Отметим, что главный тренер армейцев Олег Знарок впервые встречался со своей бывшей командой.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Рылов – 3 (Шипов, Федоров), 8:30 – 1:0. Чудинов – 1 (Шипачев, Гусев), 10:03 – 1:1. Галимов – 4, 31:52 – 2:1. Кетов – 4 (Рыков, Хафизуллин), 43:16 – 2:2. Белов – 5 (бол., Шипачев, Гусев), 44:46 – 2:3.
Вратари: Лазушин (59:43) – Шестеркин.
Штраф: 12 – 18.
Броски: 33 (9+13+11) – 36 (16+7+13).
Судьи: Ержабек, Оленин.
9 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Chibisov
"Gaga_rin" Хорошо подтащил)А если бы наоборот было?Уверен кричал бы,что судьи куплены!Очевидное удаление,таких моментов много,когда клюшка игрока по касательной устремляется в верх и бьет в лицо соперника,две минуты,а если кровь(а она была!!!),то 2+2.Во втором горовиков тоже случайно разбил лицо коскиранте?Судейство отвратительное,двум игрокам разбили лица,а судьи даже встречу не останавливали.
23:25
"Gaga_rin"
По удару клюшкой в третьем периоде не все однозначно, Динамовец клюшку поднял перед игроком СКА, а не в лицо ему тыкал, а игрок СКА в свою очередь прогнулся вперед или вообще падал, в какой то степени Яковлев сам наткнулся, клюшка на уровне груди была, поэтому эпизод считаю на усмотрение арбитра. Не понятно почему в конце матча играли 4х4, когда должны были удалять игрока СКА за атаку вратаря? СКА к моему сожалению сегодня "покрепче" Динамо, в первую очередь составом и финансами, тяжело будем с ними тягаться если встретятся в ПО, хотя Орешкин не плохой тренер, команда играет-мастерства немного не хватает, может и повторит успех Знарока, вытащат на характере.
23:20
Chibisov
Сегодня если бы судьи судили все,что видят то динамо играло бы постоянно в меньшенстве!Два очевиднейших удаления за игру высоко поднятой клюшкой,да еще с нанесением травмы противнику чего только стоят,но судьи благоволили динамо.Кстати горовикову за его прием кдк должен впаять дисквалификацию,так как бил он умышлено.
23:14
васятка
Да уж,можно конечно про судейство в играх со СКА говорить,но уж точно не полицейским после сегодняшней игры. А Корвин ,сначала говорит как "сегодня когда надо было.....", а после заднюю включает,мол не про сегодня он . Забываем ,что пару минут назад написали?
22:56
Korvin
Ну да, странно не всё свистнули СКА, но я вообще не про этот матч... Я последний ПО вспомнил... При том, что Ска и так сильней был, зачем ещё и ресурсы подключать?
22:45
Циничный
dina Сосисочные молодцы! И так по составу сильнее, так они и судейку 6 полевым заделали! Так держать Газпром-лига! 22:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> "Особенно" когда судьи дважды (во 2-м и 3-м периодах) якобы не заметили удары клюшкой в лицо игроков СКА! Даже оба промосковских комментатора однозначно сказали, что это 100% нарушения ("опасная игра высоко поднятой клюшкой").
22:43
Korvin
Ну честно говоря я тоже не понимаю зачем с таким составом ещё и судей стимулировать... Сегодня, когда надо, было свистнули как нужно... Ну самим то приятно от таких побед?
22:37
Chibisov
Судьи то действительно редиски редкостные,сначала горовикову 2+2 не дали за удар клюшкой в лицо фину,да еще с кровью,а потом когда яковлеву так же клюшкой в лицо и так же с кровью засадили,действительно засудили динаму,вот что иноземное судейство делает)))
22:35
Гаттузо зол!
Уж лучше быть сосиской чем грязным прегрязным мусором! Факт.
22:25
Гаттузо зол!
Дави виртухаев пархатых на всех фронтах!
22:20
MAYERICK
Ничто так не радует, как проблемы столичных урн в ЛЮБОМ виде спорта......мусарята, эй-эй.......
22:06
Vastich
ой, так доставляет ваше нытьё, неудачники)))
22:05
dina
Сосисочные молодцы! И так по составу сильнее, так они и судейку 6 полевым заделали! Так держать Газпром-лига!
22:00