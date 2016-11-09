СКА Знарка обыграл "Динамо" в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2. Питерцы дважды уступали по ходу встречи, но смогли перехватить инициативу в третьем периоде. Победную шайбу забросил Антон Белов.

Для СКА эта победа стала 12-й подряд. Отметим, что главный тренер армейцев Олег Знарок впервые встречался со своей бывшей командой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Рылов – 3 (Шипов, Федоров), 8:30 – 1:0. Чудинов – 1 (Шипачев, Гусев), 10:03 – 1:1. Галимов – 4, 31:52 – 2:1. Кетов – 4 (Рыков, Хафизуллин), 43:16 – 2:2. Белов – 5 (бол., Шипачев, Гусев), 44:46 – 2:3.

Вратари: Лазушин (59:43) – Шестеркин.

Штраф: 12 – 18.

Броски: 33 (9+13+11) – 36 (16+7+13).

Судьи: Ержабек, Оленин.

9 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".