12:40 | Хоккей — КХЛ

СКА завершил комплектование команды

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Илья КОВАЛЬЧУК.Илья Ковальчук: "Сразу сказал, что приеду в Питер на год"

Член совета директоров СКА Александр Медведев подчеркнул, что клуб завершил комплектование команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС. Регулярный чемпионат стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге между СКА и ЦСКА.

Ранее невские армейцы объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающем Ильей Ковальчуком. В нынешнее межсезонье состав красно-синих пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов. Клуб покинули нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4401586

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sovmilitary

На этой неделе пока всё. На следующей продолжать комплектовать 8 и 9 пятерки.

13:39

capitan76

Да, ладно!?!?!

13:36