СКА заключил новый двусторонний контракт с Зубаревым

СКА расторг контракт и заключил новый двусторонний договор с защитником Андреем Зубаревым. Соглашение будет действовать один год.

Зубарев выступал за СКА с 2015 года. Ранее хоккеист играл за "Салават Юлаев" и "Атлант".

В текущем сезоне 31-летний российский хоккеист принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Зубарев становился чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.