СКА забросил в ворота новокузнецкого "Металлурга" девять шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил новокузнецкий "Металлург" со счетом 9:1 и стал первой командой, забросившей 200 шайб. Это уже десятое поражение "Металлурга" подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Новокузнецк) – 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)

Голы: Белов – 8 (Яковлев, Ковальчук), 0:32 – 1:0. Тихонов – 4 (Рыков), 9:08 – 2:0. Хохлачев – 4 (Кетов), 9:35 – 3:0. Дадонов – 24 (бол., Гусев, Шипачев), 19:38 – 4:0. Шипачев – 17 (бол.), 21:09 – 5:0. Шипачев – 18 (мен., Дадонов), 24:36 – 6:0. Хафизуллин – 3 (Шипачев, Дадонов), 51:43 – 7:0. Разумов – 5 (Ионин, Михеев), 53:21 – 7:1. Дацюк – 10 (Шестеркин, Ковальчук), 53:41 – 8:1. Гусев – 20 (Рыков, Дадонов), 59:48 – 9:1.

Вратари: Шестеркин – Подъяпольский (Хакимов, 9:35).

Штраф: 4 – 31.

Броски: 26 (7+10+9) – 25 (6+6+13).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

13 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.